Il boss di Genshin Impact si commuove e afferma che il team si è sentito “inutile" dopo le critiche dei fan

Per la precisione, durante l'evento è stato mostrato in diretta la presentazione del grosso aggiornamento di fine agosto che introdurrà la nuova nazione di Natlan e tante altre novità. Liu Wei, conosciuto anche con il nickname Da Wei, aveva partecipato in forma anonima con l'intenzione di non intervenire pubblicamente, ma ha cambiato idea dopo aver visto il grande entusiasmo degli spettatori per le novità annunciate, lanciandosi in un discorso improvvisato ed evidentemente carico di emozioni , tanto da doversi fermare in alcuni momenti per non scoppiare a piangere, sul periodo difficile che ha attraversato il team di sviluppo nell'ultimo anno a causa di critiche molto dure mosse dai giocatori.

Liu Wei , il presidente di Hoyoverse ha tenuto un discorso carico di emozioni durante un recente evento di Genshin Impact in Cina, dove ha parlato di come le aspre critiche dei giocatori hanno fatto sentire "inutile" e "perso" il team di sviluppo e dell'ottimismo intorno al nuovo ciclo che inizierà con l'arrivo della versione 5.0.

Il discorso commosso del presidente di Hoyoverse

"Nell'ultimo anno, sia io che il team di Genshin abbiamo provato molta ansia e confusione", ha detto Liu Wei, stando alla traduzione offerta dal video pubblicato dal canale YouTube SentientBamboo, che trovate qui sotto.

"È perché l'anno scorso abbiamo attraversato dei momenti davvero difficili. Abbiamo sentito un sacco di feedback e alcuni di questi erano davvero, davvero taglienti e hanno fatto sentire il nostro intero team davvero inutile".

"Alcune persone hanno pensato che il nostro team fosse davvero arrogante, dicendo che non ascoltiamo nulla. Ma è come ha detto il presentatore Aquaria: in realtà siamo uguali a tutti, siamo anche giocatori. Tutti proviamo cose che provano anche gli altri. Abbiamo semplicemente sentito troppo rumore. Avevamo bisogno di calmarci e di discernere le vere voci dei Viaggiatori".

Uno scorcio di una delle nuove ambientazioni della regione di Natlan di Genshin Impact

Liu ha spiegato che all'inizio dell'anno, quando il team di sviluppo "si sentiva davvero perso", ha iniziato a viaggiare per il mondo per parlare con i giocatori di diversi paesi e ascoltare le loro opinioni sul gioco, portando poi ad alcune delle novità presentate per il nuovo aggiornamento e accolte a braccia aperte dai giocatori.

"Ho sentito ogni tipo di feedback e ho percepito l'amore di tutti per Genshin, ma ho anche ascoltato i problemi che alcune persone hanno vissuto, insieme alle ragioni per cui alcuni non sono tornati nel Teyvat (il continente immaginario che fa da sfondo al gioco ndr.)", ha detto.

"Ascoltare il feedback di quei Viaggiatori ha dato a tutti noi un grande incoraggiamento. Per questo motivo, dopo il ritorno, ho tenuto molte riunioni con il team e dopo molte riunioni abbiamo raggiunto un consenso: l'unica cosa che non può essere cambiata per Genshin è il viaggio che vivremo con i nostri Viaggiatori. Tutto il resto può essere cambiato."

"Ecco perché avete visto così tanti cambiamenti per l'arrivo di Natlan (la versione 5.0). Non importa se si tratta di contenuti, bonus in-game o miglioramenti del gioco, pensiamo che finché i Viaggiatori sono felici possiamo cambiare qualsiasi cosa".

Uno dei nuovi personaggi della versione 5.0 di Genshin Impact

Ha poi aggiunto: "So che in futuro potremmo essere ancora carenti in alcune parti. So anche che ancora oggi non possiamo soddisfare le aspettative di tutti. Ma dopo l'ansia e la confusione che io e il team abbiamo vissuto nell'ultimo anno, sento che abbiamo ricevuto anche molto coraggio e fiducia dai viaggiatori".

Come accennato in apertura, ci sono grandi aspettative per il nuovo corso che Genshin Impact intraprenderà a partire dal ricco aggiornamento 5.0, che introdurrà la nazione di Natlan, nuove meccaniche e personaggi giocabili.