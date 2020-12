Cyberpunk 2077, il bug dei poliziotti può essere sfruttato in maniera fantasiosa

Avete presente il bug dei poliziotti in Cyberpunk 2077? A quanto pare è possibile sfruttarlo in maniera fantasiosa, nello specifico per aprire porte chiuse e raggiungere così oggetti che normalmente ci sarebbero preclusi.

Come riportato qualche giorno fa, c'è un bug in Cyberpunk 2077 che riesce a generare poliziotti ovunque: si tratta dell'espediente, invero non proprio brillante, che gli sviluppatori hanno utilizzato per fare in modo che i tutori della legge rappresentassero un effettivo problema in caso di violazioni palesi.

Succede in pratica che, qualche istante dopo aver commesso un crimine in pubblico, un poliziotto compaia dal nulla, a pochi metri dal nostro personaggio, con l'intenzione di catturarlo. Ma che succede se ci troviamo sopra una gabbia, come in questo video?

In questo caso il poliziotto si materializza all'interno della gabbia e usa i suoi permessi per aprirne agevolmente la porta, consentendoci di accedere alla struttura e fare quello che vogliamo, per poi prenderci cura con calma delle forze dell'ordine.

La speranza è che con i grossi update di gennaio e febbraio Cyberpunk 2077 risolva anche questo problema, trovando una maniera alternativa per rappresentare l'arrivo degli agenti.