Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass al lancio? Microsoft smentisce subito

Poche ore fa la divisione portoghese di Xbox ha pubblicato un tweet che ha fatto scalpore: Cyberpunk 2077 sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass. Ovviamente la notizia ha iniziato a circolare spedita, vista l'autorevolezza della fonte, e in molti hanno iniziato a sfregarsi le mani pensando di poter giocare al nuovo titolo di CD Project Red al convenientissimo prezzo dell'abbonamento di Microsoft.

Senonché è stato lo stesso account Xbox portoghese a raffreddare gli animi e a smentire tutto con un tweet successivo. Sostanzialmente la notizia di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass al lancio è falsa. L'account voleva scrivere Xbox One X e ha scritto Xbox Game Pass.

Avere un titolo come Cyberpunk 2077 al lancio su Xbox Game Pass è di fatto impossibile, a meno di un esborso monetario inimmaginabile da parte della casa di Redmond. Facile ipotizzare che CD Projekt abbia delle prospettive di vendita elevatissime per il gioco. Vi rifarete modellando il pene del vostro personaggio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che acquistando Cyberpunk 2077 su Xbox One, si avrà automaticamente accesso alla versione per Xbox Series X quando disponibile. Molti pensano che varrà lo stesso anche per PS4 e PS5, ma finora non c'è stata alcuna conferma ufficiale in merito né da parte di Sony, né da parte di Cd Projekt Red.