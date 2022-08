Death Stranding su PC Game Pass supporta gli obiettivi Xbox, nuovo trailer

Torniamo sulla questione Death Stranding per PC Game Pass perché c'è un nuovo trailer dedicato all'uscita del gioco all'interno del catalogo del servizio Microsoft ed è inoltre confermato il supporto per gli obiettivi sbloccabili di Xbox Live.

Come abbiamo riferito in precedenza, Death Stranding arriverà su PC Game Pass il 23 agosto 2022, ovvero martedì prossimo, mentre non è ancora chiaro se sia o meno nella sua versione Director's Cut. Quest'ultima è la versione espansa e arricchita, elaborata in seguito da Kojima Productions per PC e PS5 ma al momento non sappiamo se sia questa la versione prevista per il Game Pass.



Oltre a queste caratteristiche, in base alla pagina ufficiale su Microsoft Store veniamo a conoscenza del supporto agli obiettivi sbloccabili di Xbox Live, ovvero gli achievement, inseriti dunque per la prima volta in questa versione PC per il Game Pass, che renderà il gioco disponibile anche su Microsoft Store.

Per avere un'idea di cosa si tratta, potete vedere l'elenco degli obiettivi a questo indirizzo su TrueAchievement, ma tenete conto che le informazioni potrebbero rappresentare degli spoiler, visto che descrivono alcune caratteristiche avanzate del gioco. In ogni caso, dopo un avvicinamento scandito da vari cambi di immagine del profilo social dell'account Twitter di PC Game Pass, c'è finalmente l'ufficialità sull'arrivo del gioco nel servizio Microsoft, che rappresenta chiaramente un ingresso importante per questo agosto 2022.