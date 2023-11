Destiny 2: La Forma Ultima, la nuova data d'uscita potrebbe essere un problema per Sony

Il rinvio di Destiny 2: La Forma Ultima non è un problema solo per Bungie, attualmente in grossa crisi di risultati, ma anche per Sony, considerando che lo slittamento creerà un buco, non sappiamo quanto grande, nelle uscite della compagnia per l'anno fiscale corrente. In effetti ora l'uscita è pianificata per l'anno fiscale successivo, il 2024-2025, quindi non ci saranno ricavi derivanti dalla vendita dell'espansione nel resoconto finanziario annuale di Sony.

A sottolinearlo è stato il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che ne ha anche approfittato per sottolineare come la notizia abbia confermato il suo report per Bloomberg in cui parlava di rinvio della data d'uscita, all'epoca smentito da Bungie stessa.

Schreier ha anche subito diversi attacchi dopo la diffusione di quella notizia, arrivati da parte di persone che dicevano di fidarsi degli sviluppatori e non di lui, che stava cercando solo di creare problemi. Invece alla fine era proprio Schreier a essere nel giusto, come quasi sempre accade.