Elden Ring Tarnished Edition per Switch 2 è al minimo storico su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile Elden Ring Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 a 65,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 18%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma, sebbene lo sconto non sia impressionante. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti dell'edizione

Prima di tutto, questa edizione include sia il gioco base che l'espansione Shadow of the Erdtree. Inoltre, sono include due nuove classi iniziali tra cui scegliere, nuove armature per il personaggio e la possibilità di personalizzare il fedele Destriero Spettrale del giocatore. Si tratta dell'acclamato RPG di FromSoftware dalla difficoltà impegnativa ma appagante, basato su un mondo di gioco interamente esplorabile, dungeon intricati e nemici da affrontare con armi, incantesimi e abilità personalizzabili.

Elden Ring è un gioco affascinante e appagante

Nel complesso è un gioco pieno di opzioni e novità, con un mondo affascinante e un level design eccelso. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Elden Ring. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.