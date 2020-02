Fortnite Aggiornamento del 25 febbraio 2020, novità e correzioni di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo un nuovo aggiornamento è disponibile per Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, su console (PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch), PC e dispositivi mobile android e iOS. Vediamo tutte le novità del caso.

L'aggiornamento del 25 febbraio 2020 è fondamentalmente una patch con numerosi bug fix: Epic Games ha parzialmente modificato i file di gioco di alcune Skin che presto arriveranno nel negozio, forse già in occasione del Carnevale 2020. Altre modifiche di rilievo sono quelle qui di seguito riportate:

Eliminata la risoluzione estesa (stretched mode)

Risolti i problemi dell'edit durante lo sprint

Correzioni per la Skin Scratch nella lobby di gioco

Risolti i problemi del controller nella schermata di potenziamento di Maya

Risolti i problemi con alcune traduzioni in lingua italiana