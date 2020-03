Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono finalmente disponibili: rientrano nel nuovo set Dispetto di Miaoscolo e noi chiaramente siamo qui per offrirvi tutti gli aiuti del caso. Questa guida, ad esempio, è pensata per Calcia un pallone da calcio per 100 metri, una delle nuove sfide della Settimana 5 che potrebbe causarvi qualche problema di troppo.

Per completare la sfida di Fortnite Calcia un pallone da calcio per 100 metri, avrete naturalmente bisogno di un pallone da calcio. Non ve ne sono moltissimi all'interno della mappa di gioco di Epic Games, e naturalmente quelli presenti si trovano solo e soltanto in luoghi ben precisi, che difficilmente i giocatori possono ricordare a mente. Comunque, un pallone da calcio si trova sulla collinetta ad est del Parco Pacifico; e lo stesso Parco Pacifico (nord della mappa di gioco della "nuova" isola) presenta nella sua area sud un campo di calcio con tanto di pallone.

A questo punto vi basterà iniziare a spostare il pallone con la vostra Skin, e continuare a farlo per almeno 100 metri (il gioco comunque vi indicherà la distanza percorsa). Non fatevi eliminare dai nemici durante il percorso, però. Ecco un video che mostra la procedura e anche la posizione dei due palloni da calcio di Fortnite più semplici da raggiungere.