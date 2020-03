Fortnite: Visita Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola

Le nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 della Settimana 5 sono ora disponibili per il completamento, e noi naturalmente siamo qui per darvi una mano con una nuova guida. Nel dettaglio, ci occuperemo della missione Visita Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola, fornendovi tutti i consigli del caso.

Questa è probabilmente la sfida di Fortnite della Settimana 5 più complessa tra tutte, non solo perché richiede di visitare tre luoghi sulla mappa di gioco che gli utenti potrebbero non aver mai visto (non sono neppure luoghi indicati), ma anche perché presenta delle condizioni molto particolari. Per completare la sfida Visita Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola, infatti, non potrete nuotare da un luogo all'altro, né tenervi impegnati in più partite diverse.

Il metodo più semplice da seguire consiste innanzitutto nel recuperare un elicottero, e poi visitare rapidamente questi tre luoghi, l'uno di seguito all'altro (abbiamo scritto una guida per trovare tutti gli elicotteri di Fortnite). Dato che si tratta di tante, piccole isole disseminate nell'arcipelago della mappa di Epic Games (zona nord dell'isola), è opportuno atterrare presso Lo Squalo (facendo attenzione ai nemici dell'agenzia), recuperare un elicottero (Choppa) e da lì partite per visitare i vari luoghi senza mai toccare l'acqua. Toccando l'acqua dovrete infatti ricominciare tutto da capo.

Il video qui di seguito riportato è estremamente prezioso: seguitelo passo passo per completare la procedura nel più breve tempo possibile. Vi mostra infatti dove recuperare l'elicottero e poi quali luoghi specifici visitare. Buona fortuna.