Fortnite, come rimbalzare su diversi giocattoli per cani nella Villa per formiche

Si chiama Rimbalza su diversi giocattoli per cani nella Villa per formiche, e un po' a sorpresa è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, attualmente disponibile per il completamento da parte dei giocatori in possesso del pass battaglia stagionale. Questa guida vi aiuterà nell'intento, naturalmente.

Rimbalza su diversi giocattoli per cani nella Villa per formiche non era inizialmente prevista tra le sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 4, ma ad ogni modo non dovrebbe richiedere più di qualche minuto del vostro tempo. Tanto per cominciare, per completarla dovrete recarvi nella nuova area Marvel, la casa di Ant-Man: si trova a sud delle Spiagge Sudate e a nord della Foresta Frignante.

Giunti presso questa posizione, facilmente riconoscibile perché tutto è ingigantito nei paraggi, dovrete saltare su diversi giocattoli gommosi: due si trovano in superficie, altri due nel sottosuolo. Fate molta attenzione ai nemici presenti, che potrebbero eliminarvi durante l'impresa (è opportuno, da questo punto di vista, giocare su Rissa a Squadre, dove è presente il respawn).

Per facilitarvi proprio del tutto la vita, eccovi un video: seguitelo passo passo, e completerete la missione di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 in men che non si dica.