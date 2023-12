Fortnite: l'update del 19 dicembre è disponibile e migliora i movimenti nel gioco

Anche le animazioni dei personaggi sono state leggermente modificate per accogliere meglio queste novità riguardanti i movimenti, cosa che in totale dovrebbe risultare in un'esperienza di gioco migliore, e per ora i primi feedback da parte dei giocatori sembrano molto positivi in questo senso.

Modifiche anche alle nuove modalità di Fortnite

I vari mondi di Fortnite

Tra le altre novità al Battle Royale, troviamo una migliore visibilità delle icone riguardanti i medaglioni delle società, la visibilità notturna e all'interno della tempesta e anche alcune icone delle armi che potevano essere facilmente confuse. Oltre a questo, sono state applicate anche numerose variazioni al bilanciamento del Battle Royale, modificando potenza delle armi e tempistiche di utilizzo e fuoco.

Bilanciamenti e correzioni di bug hanno riguardato anche LEGO Fortnite, Rocket Racing e Fortnite Festival, con il primo che dovrebbe vedere risolto il bug che poteva portare alla perdita di oggetti dopo essere stati eliminati, oltre all'aggiustamento della resistenza di alcuni strumenti che è stata ampliata in maniera sostanziale.

Nel gioco di guida dovrebbero essere stati corretti i tempi estremamente lunghi di attesa per alcune partite online e aggiustate anche le collisioni tra le auto, mentre in Fortnite Festival è stato corretto il problema della sparizione di alcune canzoni dalla libreria, disabilitato il danno da caduta e rimossa la funzionalità per far ripartire la canzone (in single player) per un certo periodo di tempo, in attesa di risolvere un bug collegato.