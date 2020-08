Fortnite, torneo FreeFortnite oggi 23 agosto 2020: come vincere la skin anti Apple

Il torneo Coppa FreeFortnite avrà luogo nella giornata di oggi, 23 agosto 2020, su Fortnite Battaglia Reale. Siamo qui per ricordarvi le modalità di partecipazione, i premi previsti e le curiosità legate all'evento. Sarà l'ultima occasione in cui giocatori provenienti da ogni piattaforma e area del mondo potranno giocare insieme: ciò sarà presto precluso a quelli su dispositivi iOS, in seguito alla guerra tra Epic Games ed Apple.

Ma procediamo per gradi. Il torneo FreeFortnite avrà luogo oggi 23 agosto 2020 dalle ore 15:00 in poi. Per accedere al torneo sarà sufficiente effettuare il login su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android o iOS e recarsi nell'apposita sezione della schermata principale.

Come funziona il torneo? I giocatori di Fortnite potranno partecipare ad un massimo di 12 partite consecutive, tutte in Singolo (niente amici o squadre, dunque). Ogni tre minuti di sopravvivenza sull'isola, Epic Games assegnerà ai giocatori un punto; un punto verrà assegnato anche per ogni eliminazione, e infine 10 punti per una Vittoria Reale.

Per sbloccare la skin Anti Apple, Don Torsolone, sarà necessario accumulare 10 punti nel corso dell'intero torneo: dunque se non siete particolarmente abili dovreste farcela anche semplicemente camperando un po' in giro per l'isola (cioè nascondendovi).

I migliori giocatori al mondo, tra l'altro, riceveranno anche i seguenti premi, tutti rigorosamente pensati per permettere a giocatori su iOS di passare ad un sistema che nel prossimo futuro continuerà a supportare Fortnite: