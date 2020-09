Fortnite, Visita la Caccia della pantera

Visita la Caccia della pantera è una delle nuove sfide di Fortnite Stagione 4 e fa parte del set delle missioni della Settimana 3. Questa rapida guida vi permetterà di completarla davvero velocemente, vi occorrerà all'incirca un minuto di tempo.

Per completare la sfida Visita la Caccia della pantera di Fortnite Stagione 4 Settimana 3 vi basterà visitare uno specifico luogo sulla mappa di gioco di Epic Games, naturalmente a tema supereroi: si tratta della statua gigantesca dedicata a Black Panther. È stata aggiunta di recente, ma non si tratta di un omaggio per commemorare la morte dell'attore.

Potrete agire in qualsiasi modalità di gioco: Singolo, Coppie, Squadre, Arena o Rissa a Squadra. Ciò che importa è che raggiungiate il luogo, collocato subito sulla sinistra delle Brughiere Brumose. La via più rapida per portare a termine la sfida consiste nell'atterrare direttamente sul posto, proprio sulla pantera; poi in un secondo momento, se volete, potrete anche recuperare un'arma dalle casse nei paraggi.

Il video qui di seguito riportato vi mostra passo passo come completare la sfida Visita la Caccia della pantera. Se avete bisogno di ulteriori suggerimenti, fate pure riferimento alla sezione dedicata ai commenti.