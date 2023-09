Genshin Impact, update 4.1: data e orario della presentazione su Twitch

Hoyoverse ha annunciato su X / Twitter una nuova diretta su Twitch dove presenterà le novità in arrivo su Genshin Impact con l'update 4.1. Segnatevi data e orario, l'appuntamento è fissato alle 13:30 italiane di venerdì 15 settembre 2023.

Potrete seguire la livestream dal canale Twitch ufficiale di Genshin Impact. In alternativa potrete guardare la replica in differita a partire dalle 14:30 sul canale YouTube dell'action RPG di Hoyoverse. Come al solito durante la diretta verranno condivisi nuovi codici promozionali con Primogemme e altri bonus.