God of War: la locandina in stile cinematografico creata dai Santa Monica è notevole

Sony Santa Monica ha creato una locandina in stile cinematografico di God of War davvero notevole. Quest'opera, commissionata a Johannes Voss, un artista famoso prevalentemente per la sua collaborazione con Magic: The Gathering, adesso è in vendita sul sito ufficiale Playstation Gear.

Per prenotare un copia dovete andare a questo indirizzo.

La locandina, in edizione limitata, è davvero notevole. Da una parte prende tutti i principali protagonisti del capolavoro di Sony Santa Monica e dall'altra li assembla con uno stile molto classico, ispirato a simili poster creati per i film di Hollywood, come Star Wars o altre pellicole simili. Anche la scelta dei colori è molto particolare, con una prevalenza di coloro caldi come l'ocra e il giallo, solitamente legati ai western, più che ad opere ambientate nel freddo Nord Europa.

Sfortunatamente pensiamo che questa locandina sia solo una suggestione e tale poster non nasconda un adattamento cinematografico del gioco, anche se non ci dispiacerebbe per nulla. Anche l'annuncio di God of War 2, che si vocifera sarà fatto nel prossimo evento PS5, non sarebbe male.

Cosa ne pensate di questo poster?