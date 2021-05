God of War Ragnarok: artista ipotizza come potrebbe essere giocare nei panni di Atreus

Parlando in un recente podcast dedicato a God of War, un concept artist di SIE Santa Monica Studio - Samuel Matthews - ha ipotizzato in che modo si potrebbe giocare nei panni di Atreus all'interno di God of War Ragnarok (e più in generale in futuri capitoli).

L'artista di SIE Santa Monica ha spiegato che ci sono alcune possibilità, una delle quali è il separare i due personaggi e mandarli in diverse direzioni per un po'. Matthews, scherzando, afferma poi che il giocatore non farebbe però altro se non lanciare frecce con Atreus: sottinteso, non sarebbe molto interessante a meno di non cambiare qualcosa del personaggio.

Il discorso nasce anche dal fatto che Naughty Dog ha fatto qualcosa di simile con The Last of Us. Nel primo capitolo abbiamo una fase nella quale giochiamo nei panni di Ellie, mentre nel secondo capitolo vi è un'intera parte di gioco con un altro personaggio. God of War potrebbe fare qualcosa di simile con un futuro capitolo?

Ovviamente, come detto, si tratta di un'ipotesi, una pura speculazione dell'artista pensata per rendere più interessante il discorso durante il podcast. Non si tratta in alcun modo di una conferma del fatto che Atreus sarà un personaggio giocabile in God of War Ragnarok. Di più, questo ci spinge a pensare che non accadrà, in quanto l'artista di SIE Santa Monica non si sarebbe di certo messo a parlare dell'argomento con tanta tranquillità.

In attesa di nuovi dettagli sul gioco, vi segnaliamo che la data di uscita potrebbe essere stata rimandata al 2022: Jason Schreier lo suggerisce.