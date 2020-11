God of War, vendite a oltre 20 milioni di copie? La serie è a quota 51 milioni

God of War potrebbe aver totalizzato vendite per oltre 20 milioni di copie, considerando che la serie Sony ha raggiunto quota 51 milioni: lo rivela un articolo del New York Times.

Si tratta della stessa fonte che ha annunciato i cinque milioni di copie vendute per Ghost of Tsushima, ma che nel caso della serie targata Santa Monica Studio si è limitata al totale del franchise.

Ebbene, alcuni utenti sul forum Resetera hanno fatto rapidamente i conti: considerando che la serie di God of War aveva raggiungo i 22 milioni di copie vendute subito dopo il lancio di God of War: Ascension, restano appunto 29 milioni di copie da "assegnare".

Quella dei 20 milioni è dunque una stima, in attesa di eventuali dati ufficiali, ma appare verosimile se pensiamo che God of War ha venduto oltre 10 milioni di copie durante il primo anno e potrebbe essere cresciuto parecchio da allora, anche per via dell'introduzione del gioco nella linea economica PlayStation Hits.

Il prossimo capitolo della serie, God of War 2, è stato annunciato con un teaser trailer durante lo showcase di PS5.