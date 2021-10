Halo Infinite: Season Pass svelato da un leak, le ricompense gratis sono meno della metà

Halo Infinite sarà disponibile a dicembre sia come modalità single player che come modalità multiplayer. Quest'ultima sarà pubblicata come free to play e, di conseguenza, avrà un Season Pass per l'ottenimento di nuovi contenuti. Ora, un leak lo ha svelato e ci permette di scoprire che la versione gratis propone ricompense in meno della metà dei livelli disponibili.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine qui sotto, il Season Pass sarà diviso in 120 livelli. Come è tipico per il genere, Halo Infinite proporrà ricompense gratuite e ricompense a pagamento. Quelle gratuite, come potete vedere, sono meno della metà. Precisamente, vi sono 17 ricompense in forma di oggetti e tutta una serie di ricompense in forma di reroll.

Tabella del Season Pass di Halo Infinite

Le ricompense effettive sono quasi tutte nella versione a pagamento. Non si tratta di una cosa troppo sorprendente, ma in ogni caso alcuni giocatori potrebbero essere dispiaciuti di quanto proposto da 343 Industries con il Season Pass di Halo Infinite. Ricordiamo comunque che quanto riportato è frutto di un rumor, non di informazioni ufficiali. È possibile che le informazioni siano parziali e non includano ancora i dettagli definitivi del Pass.

In attesa di novità da parte degli sviluppatori, vi invitiamo a leggere il nostro recente articolo: Halo Infinite Technical Preview, l'ultimo atto della beta è un inno al divertimento.