Helldivers 2: la patch del 2 maggio migliora le performance e risolve crash

Nelle scorse ore Arrowhead Games Studio ha pubblicato la patch 1.000.301 di Helldivers 2. L'aggiornamento mira a migliorare le performance del gioco e risolvere i problemi di crash.

In particolare si parla di miglioramenti alle prestazioni dopo un "declino" avvenuto con la corposa patch 1.000.300, che come forse ricorderete ha apportato numerosi cambiamenti al bilanciamento di armi, Stratagemmi e nemici.

Per quanto riguarda i problemi relativi ad arresti anomali dell'applicazione, è stato risolto un crash che poteva verificarsi durante la schermata di fine missione e un altro che poteva capitare alla distruzione di un carro armato della fazione degli Automaton.

A parte questi cambiamenti, l'aggiornamento non porta con sé novità in termini di contenuti o altro, con gli sviluppatori che affermano nelle note ufficiali (le trovate a questo indirizzo) che stanno ancora investigando su una serie di problemi segnalati dalla community, come ad esempio i danni nel tempo (come quelli da fuoco) applicati solo dall'host della partita, ritardi nella consegna di Medaglie e Super Crediti e l'incosistenza del sistema di puntamento dello Stratagemma Lancia.