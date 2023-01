Hogwarts Legacy: presentato George Osric, un alto funzionario del Ministero della Magia

Il profilo Twitter di Hogwarts Legacy continua a stuzzicare gli aspiranti maghi e maghe mentre ci avviciniamo al lancio del gioco nei negozi. Questa volta è stato presentato il personaggio di George Osric, un importante funzionario del Ministero della Magia che avrà un compito speciale da affidare al giocatore.

Come apprendiamo dalla descrizione ufficiale, George ha tra le mani "un enigma apparentemente indecifrabile" affidatogli da Mirima Fig prima che la donna morisse. Tuttavia si tratta di qualcosa di talmente grosso che sarà costretto a chiedere una mano al giocatore per portare a termine le indagini.

"Funzionario di alto rango del Ministero della Magia, George è una persona affascinante, amico da da decenni sia del Professsor Fig che di sua moglie Miriam. La sua straordinaria capacità di svelare gli enigmi più complicati combinata con la sua ferma lealtà e affidabilità, ha spinto Miriam a chiedere il suo aiuto per risolvere un enigma apparentemente indecifrabile che ha scoperto poco prima di morire. Tuttavia, potrebbe essersi trovato tra le mani qualcosa più grande di lui, e avrà bisogno dell'aiuto del giocatore per riprendere le indagini da dove Miriam si era fermata".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC, dal 4 aprile su PS4 e Xbox One e dal 25 luglio su Nintendo Switch. Il gioco riceverà lo status Verficato su Steam Deck. Negli ultimi giorni sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati per PC, numerose opzioni per l'accessibilità e il cast dei doppiatori.