Il team di sviluppo ha svelato quando uscirà Gothic 1 Remake

Alkimia Interactive, lo studio di sviluppo che sta sviluppando Gothic 1 Remake, ha svelato l'anno di uscita del gioco: il 2025. Lo ha fatto rispondendo a un utente che ha ripreso una voce di corridoio mai confermata dal team di sviluppo, che voleva il gioco in uscita nel 2024. In realtà né sviluppatori, né editore hanno mai annunciato l'anno preciso in cui avremmo potuto giocare al remake del gioco di ruolo di culto di Piranha Bytes.