Kingdom Come: Deliverance II è in prenotazione in sconto su Instant Gaming in tutte le edizioni

Tramite Instant Gaming , è ora possibile fare la prenotazione di Kingdom Come: Deliverance II , l'attesissimo sequel dell'acclamato gioco di ruolo storico. Attualmente, il titolo è in offerta con il 30% di sconto, portando il prezzo della Gold Edition a 55.79€ invece di 80€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 68.06€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con questo nuovo capitolo, il team di Warhorse Studios mira a migliorare l'esperienza del predecessore , offrendo un mondo ancora più immersivo, combattimenti realistici e una trama che combina avventura e intrighi medievali. Su Instant Gaming è disponibile anche l'edizione standard .

Cosa contiene la Gold Edition?

Prima di approfondire i dettagli, è bene sapere che il preordine della Gold Edition include numerosi extra esclusivi per i fan più appassionati. Oltre al gioco base, troverai:

Expansion Pass : Contenuti aggiuntivi futuri, tra cui nuove missioni, storie e sfide.

: Contenuti aggiuntivi futuri, tra cui nuove missioni, storie e sfide. Kit del prode cacciatore : Equipaggiamenti e strumenti dedicati agli amanti della caccia.

: Equipaggiamenti e strumenti dedicati agli amanti della caccia. Missione bonus "Lo stemma del leone": Un'avventura esclusiva disponibile solo per chi preordina.

In Kingdom Come: Deliverance II, i giocatori torneranno nel mondo medievale del XV secolo, un'epoca ricostruita con meticolosa cura storica. Vesti i panni di Henry di Skalica, un giovane che cerca vendetta per l'assassinio della sua famiglia e che, nel frattempo, si troverà coinvolto in lotte di potere e intrighi politici. Esplora città affollate, foreste misteriose e castelli imponenti, mentre ogni tua decisione avrà un impatto sul mondo circostante.