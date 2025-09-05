Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riceve un nuovo aggiornamento aggiunge un'opzione per la telecamera

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte di stampa e pubblico, ma non c'è dubbio che ci sia molto da lavorare sul piano tecnico per risolvere vari inconvenienti, dunque non stupisce che sia sia giunti a un nuovo aggiornamento che introduce un'opzione per la telecamera ma, per il resto, agisce soprattutto per sistemare questioni "sotto il cofano".
Proprio in queste ore abbiamo visto che il remake del celebre terzo capitolo della serie Konami ha raggiunto un primo grande traguardo sul mercato, avendo superato il milione di copie distribuite in formato fisico e vendute in digitale nel giro di una settimana.
Tuttavia, restano parecchi problemi tecnici da risolvere su questo rifacimento basato su Unreal Engine 5, dunque possiamo aspettarci una buona dose di update in arrivo nel prossimo periodo, considerando che la prima patch è già arrivata nei giorni scorsi.
Una nuova opzione e varie correzioni
L'update 1.001.003 (versione 1.1.3) è stato messo a disposizione nelle ore scorse su PC e dovrebbe arrivare a breve anche su PS5 e Xbox Series X|S, in attesa di ulteriori comunicazioni al riguardo sulle versioni console.
Non ci sono molte informazioni specifiche, ma l'aggiunta più evidente sembra essere l'inserimento di una nuova opzione per invertire il controllo della telecamera sull'asse orizzontale, che va dunque ad aggiungersi alla corrispondente opzione per l'asse verticale.
Al di là di questo, l'update sistema diversi bug, come quello che impediva di ricevere la ricompensa per aver raccolto tutti i GA-KO, vengono migliorate alcune texture e modelli in alcune scene, risolti "gran parte dei problemi" che potevano portare il gioco al crash dopo aver esaminato i report ricevuto e aggiustati vari altri bug minori.
Restano però diversi elementi da risolvere. Come riportato da Konami, queste sono alcune cose su cui il team sta lavorando al momento:
- Supporto per i 21:9 su PC
- Opzione per controllare i requisiti di sistema da dentro il gioco
- Opzione per selezionare la modalità di rendering preferita su PS5 Pro
- Miglioramenti alle performance e alla stabilità su tutte le piattaforme
Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.