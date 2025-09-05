Metal Gear Solid Delta: Snake Eater riceve un nuovo aggiornamento aggiunge un'opzione per la telecamera

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha ricevuto un'ottima accoglienza da parte di stampa e pubblico, ma non c'è dubbio che ci sia molto da lavorare sul piano tecnico per risolvere vari inconvenienti, dunque non stupisce che sia sia giunti a un nuovo aggiornamento che introduce un'opzione per la telecamera ma, per il resto, agisce soprattutto per sistemare questioni "sotto il cofano".

Proprio in queste ore abbiamo visto che il remake del celebre terzo capitolo della serie Konami ha raggiunto un primo grande traguardo sul mercato, avendo superato il milione di copie distribuite in formato fisico e vendute in digitale nel giro di una settimana.

Tuttavia, restano parecchi problemi tecnici da risolvere su questo rifacimento basato su Unreal Engine 5, dunque possiamo aspettarci una buona dose di update in arrivo nel prossimo periodo, considerando che la prima patch è già arrivata nei giorni scorsi.