Minecraft 1.20.32 Bedrock: l'update 2.74 risolve alcuni problemi

Minecraft update 2.74 è stato pubblicato. Si tratta della patch versione 1.20.32 Bedrock . Mojang ha svelato le novità incluse in questo aggiornamento:

I problemi noti di Minecraft ancora non corretti

Minecraft

Mojang spiega inoltre che "È possibile che si verifichi un arresto anomalo quando un giocatore muore mentre si gioca in multiplayer in splitscreen su PlayStation con la regola di gioco Respawn immediato attivata. Il problema sarà risolto in un prossimo aggiornamento."

Dovremo quindi attendere ulteriori patch per la risoluzione di questo problema già noto. Vi ricordiamo inoltre data e ora dell'evento che svelerà l'update 1.21 e una votazione per un mob.