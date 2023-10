Cyberpunk 2077: il seguito potrebbe non essere in prima persona, è ancora in fase di design

Quando CD Projekt RED annunciò che Cyberpunk 2077 sarebbe stato in prima persona si scatenò un notevole putiferio, ma gli sviluppatori sono rimasti fedeli a quella visione e non se ne sono mai pentiti, tuttavia la questione potrebbe essere rimessa in discussione per il seguito di Cyberpunk 2077, che si trova ancora in fase di design.

Il quest director del gioco, Paweł Sasko, ha riferito che il team non ha mai messo in discussione la decisione presa, a posteriori, ma che ci potrebbero essere sviluppi diversi per il seguito. "Non ci sono stati pentimenti da parte nostra", ha riferito, "Quello che volevamo per Cyberpunk era che avesse una propria identità ed essere riconosciuto come una cosa diversa".

Questo si riferisce al fatto che la serie The Witcher è invece impostata sulla visuale in terza persona, cosa che ha causato un po' di sconvolgimento nell'utenza con la variazione annunciata della soggettiva. "Voglio dire che la prospettiva in prima persona è una delle caratteristiche principali di Cyberpunk e della sua percezione presso i giocatori. È anche notevolmente diverso da The Witcher, e questo ci ha aiutato a costruire l'identità del prodotto".