My Hero Academia, Momo Yaoyorozu nel cosplay di danievedo

Il fine settimana si avvicina, e oggi 18 settembre 2020 vogliamo proporvi un cosplay inedito all'interno della nostra rubrica: la Momo Yaoyorozu di My Hero Academia. Personaggio affascinante di una produzione anime che negli ultimi anni ottiene sempre più consenti e fan.

La cosplayer danievedo ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione del cosplay della bella Momo Yaoyorozu. Si tratta di un'eroina già di per sé particolarmente sensuale, e l'artista è riuscita a valorizzarne le caratteristiche principali. Anche lei si sta allenando per diventare una Pro Hero, ed è la vice presidente della classe 1-A all'U.A. High School.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay di Momo Yaoyorozu, certi che ne apprezzerete dettagli, caratteristiche e soprattutto l'interpretazione di danievedo. Vi piace? Fatecelo sapere con un bel commento in calce all'articolo.

