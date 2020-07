Pokémon GO: guida alle mongolfiere del Team Rocket, quando trovarle e le ricompense

Pokémon GO, il titolo gratuito di Niantic Labs disponibile per dispositivi mobile, si è arricchito proprio in questi giorni di una nuova meccanica di gioco: le mongolfiere del Team Rocket. Ma cosa sono, esattamente? Come funzionano? E dove si trovano? Risponderemo a tutte queste domande in una pratica guida.

Tanto per cominciare, le mongolfiere del Team GO Rocket rappresentano a tutti gli effetti una nuova meccanica di gioco, simile a quelle dei PokéStop Ombra e delle Palestre. L'Allenatore / giocatore può interagire con la mongolfiera e sfidare così un membro dell'organizzazione criminale in questione; la feature è stata anticipata da una vera mongolfiera nei cieli di Monaco, in Germania.

Ma dove si trovano le mongolfiere, e quando compaiono? Il luogo non ha importanza: potrete avviare Pokémon GO in qualsiasi strada o parco della vostra città, anche in casa. L'orario invece è più interessante: pare che infatti compaiano un totale di quattro mongolfiere ogni giorno, nelle fasce orarie 00:00-05:59, 06:00-11:59, 12:00-17:59, infine 18:00-23:59. Un massimo di quattro incontri e sfide al giorno, quindi, secondo l'immagine qui di seguito riportata (e realizzata da Pokémon GO Raid Italia).

Altrettanto importanti le ricompense, che varieranno a seconda del membro del Team Rocket sfidato; alcuni Pokémon possono addirittura essere ottenuti soltanto dalla sfida in mongolfiera. Per esempio, Grimer Ombra è la ricompensa di Cliff, Pineco Ombra quella di Arlo, e non li troverete sfidando gli stessi membri tramite PokéStop Ombra. Discorso differente per Jessie e James, che garantiscono sempre rispettivamente Ekans e Koffing, e per Giovanni, la cui ricompensa varia a seconda del mese.

Ecco una seconda immagine con tutte le ricompense delle sfide in mongolfiera contro il Team Rocket su Pokémon GO. Fate attenzione perché Cliff, Sierra, Arlo e Giovanni come sempre sono davvero difficili da sconfiggere.