Pokémon Scarlatto e Violetto: una patch a 60 fps viene creata da un utente

Se Game Freak non ha intenzione di rilasciare delle patch per migliorare le prestazioni di Pokémon Scarlatto e Violetto, allora ci penseranno i giocatori, e qualcuno è già al lavoro su una patch che porta il gioco a 60 fps.

Ovviamente non si tratta di una distribuzione ufficiale, tutt'altro: la patch è in lavorazione per la versione di Pokémon Scarlatto e Violetto funzionante su PC attraverso emulatore, pratica che non è assolutamente regolare e sfocia nella pirateria, ma è comunque un caso curioso da rilevare. D'altra parte, secondo l'assistenza clienti Nintendo sembra che non ci siano state lamentele iniziali sulle performance del gioco e pare anche che la compagnia non abbia intenzione di rilasciare una patch, almeno nel breve periodo.



La palla passa dunque alla community, che a quanto pare non se lo vuole far dire due volte: il modder theboy181 sta già lavorando a una sorta di patch che dovrebbe migliorare sensibilmente le performance di Pokémon Scarlatto e Violetto portando i giochi stabilmente a 60 frame al secondo, una volta che verrà completata.

Ovviamente questo non si potrà notare su Nintendo Switch ma solo attraverso PC. Nonostante si tratti di una pratica che coinvolge un utilizzo irregolare del gioco, è comunque notevole il fatto che sia l'utenza a muoversi per migliorare le performance di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma d'altra parte è una situazione che è capitata diverse volte anche in passato con altri titoli.

I primi risultati dell'applicazione di questa patch su PC sono già visibili nei video riportati qui sopra, anche se si tratta ancora di una versione preliminare del software. Nel frattempo, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno venduto più di 10 milioni di copie nel giro di 3 giorni.