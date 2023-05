Pokémon Scarlatto e Violetto: patch 1.31 disponibile, ecco cosa cambia

Game Freak ha pubblicato oggi la patch 1.31 di Pokémon Scarlatto e Violetto per Nintendo Switch. Si tratta di un aggiornamento minore, mirato per correggere alcuni errori specifici e in particolare un bug che si verificava durante le competizioni online.

Stando alle note ufficiali, nello specifico sono state risolte delle magagne che non permetteva ai giocatori di vedere il proprio rank e uscire dagli scontri nei tornei ufficiali su invito. Si parla anche di un numero limitato di "altri bug fix" ma non viene specificato con esattezza in cosa consistono.

Inoltre non è chiaro se la patch di oggi ha risolto i problemi relativi a i due Raid Teracristal annullati recentemente da Game Freak a causa di un bug nelle ricompense o se sarà necessario un secondo aggiornamento a stretto giro, oppure se basterà apportare delle modifiche lato server, ovvero senza nessuna manutenzione diretta sui file di gioco.

Ricordiamo inoltre che ieri sarebbe dovuto arrivare l'update 3.0 di Pokémon HOME con il collegamento a Pokémon Scarlatto e Violetto. Purtroppo l'aggiornamento è stato rinviato, ma The Pokémon Company afferma in ogni caso che arriverà "presto".