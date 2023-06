Star Wars: Outlaws ha ripreso idee e asset di Beyond Good & Evil 2? Nelle ultime ore stanno spuntando in rete diversi video che sottolineano le clamorose somiglianze fra i due giochi, al punto che il nuovo tie-in firmato Massive Entertainment sembra quasi un rip-off.

Presentato con un video di gameplay all'Ubisoft Forward 2023, Star Wars: Outlaws è al momento il gioco più popolare fra quelli dello showcase della casa francese, ma la sensazione è che non sia tutta farina del suo sacco.

Il video confronto che trovate qui sotto è piuttosto chiaro nel mettere in evidenza quante e quali soluzioni siano state prese dai materiali mostrati finora di Beyond Good & Evil 2 o dal primo episodio della serie, vedi ad esempio la sequenza con la cassa sospesa o gli inseguimenti a bordo di moto volanti.

La cosa interessante è che abbiamo potuto porre la questione direttamente agli sviluppatori di Outlaws nel corso di un'intervista che potrete leggere a breve, e in cui i ragazzi di Ubisoft Massive negano di aver utilizzato tecnologie o idee di design tratte da Beyond Good & Evil 2 per il loro gioco.

Insomma, le similitudini fra i due progetti sarebbero semplicemente un caso, probabilmente enfatizzato dal fatto che in entrambi i casi controlliamo una protagonista femminile forte e determinata, che combatte e si muove in un open world dalle tante possibilità.

Avete letto la nostra analisi del trailer di Star Wars: Outlaws?