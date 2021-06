Starfield, Collector's Edition svelata dal video dietro le quinte?

Secondo alcune voci la Collector's Edition di Starfield potrebbe essere stata rivelata dal video dietro le quinte pubblicato ieri da Bethesda, intitolato "Il viaggio ha inizio".

In uscita l'11 novembre in esclusiva Xbox, Starfield sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass, ma arriverà anche in formato fisico nei negozi e una limited edition appare altamente probabile, come da tradizione per Bethesda.

Ebbene, nel già citato video vengono inquadrati degli oggetti che secondo una teoria apparterrebbero appunto alla Collector's Edition di Starfield: un orologio, una patch e una sorta di cassetta di sicurezza.

Manca ancora tantissimo tempo all'uscita di Starfield e i rumor si moltiplicheranno senz'altro da qui ai prossimi mesi, come del resto accaduto fino all'annuncio ufficiale di ieri.