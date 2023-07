The Last of Us 2: per molti sviluppatori i costi di sviluppo di 220.000.000$ non sono sostenibili

Dopo l'emersione dei costi di sviluppo di The Last of Us 2 , che hanno raggiunto i 220 milioni di dollari, stando a un documento ufficiale di Sony , molti sviluppatori hanno commentato che cifre del genere non sono sostenibili dall'industria e creano anche qualche problema.

Costi alle stelle

Ad esempio l'ex Double Fine Lisette Titre-Montgomery ha notato che Sony ha speso i 220 milioni lungo sei anni, in cui non ha avuto ricavi dall'investimento. Secondo lei mantenere dei team così grossi per così tanto tempo crea dei problemi di sostenibilità non indifferenti.

Shana, ex producer di Capcom e Xbox, ha messo il dato in prospettiva svelando che Naughty Dog spendeva in media 15.000 dollari al mese per impiegato, che non corrisponde al salario ma ai costi sostenuti per ogni sviluppatore, per circa tre milioni di dollari al mese.

In questo modo i costi vanno velocemente alle stelle e diventa abbastanza chiaro perché in alcuni casi i giochi non vengano rinviati, pur avendo bisogno di più tempo per le rifiniture.

Nigel Davis di Bungie ha anche fatto notare che le paghe del settore sono inferiori a quelle di altri ambiti tech: "Se lavorassimo in altri campi della tecnologia faremmo molto di più."

Altri sviluppatori hanno discusso di come i costi di sviluppo di The Last of Us 2 potrebbero essere anche maggiori, perché il dato potrebbe non aver incluso i contratti con le terze parti e, soprattutto, i costi di marketing, che spesso sono superiori a quelli di sviluppo.

Naturalmente i più colpiti dal dato sono gli sviluppatori indipendenti, che di loro si accontenterebbero di bugdet infinitamente inferiori per realizzare i loro giochi, come sottolineato dall'ex Vlambeer Rami Ismail, cui basterebbe un decimo del budget di The Last of Us 2 per finanziare 20-30 sviluppatori indipendenti di talento in giro per il mondo. A lui si sono accodati molti altri sviluppatori indipendenti, che hanno scherzato sul fatto che basterebbe una frazione del budget di Naughty Dog per dare una svolta alla loro carriera.

Infine, si è molto discusso del fatto che l'aumento dei costi dei cicli di sviluppo avuto negli ultimi anni non sembra accennare a fermarsi, con il rischio che la situazione vada fuori controllo.