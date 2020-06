The Last of Us 2, l'ultimo video diario Inside The World mostra la costruzione del mondo di gioco

The Last of Us 2 si mostra in un quarto ed ultimo video diario prima dell'uscita su PS4, intitolato "Inside the World" e incentrato sulla costruzione del mondo di gioco, in tutte le sue varie caratteristiche e nella sua estensione e complessità.

Sony e Naughty Dog vogliono dunque porre l'accento sulla creazione del mondo post-apocalittico in cui si svolgono gli eventi di The Last of Us 2, perché questo rappresenta molto più di uno scenario, che può sembrare alquanto abusato tra videogiochi, cinema e letteratura. Gli sviluppatori hanno già riferito come il nuovo capitolo sia caratterizzato dalla storia più complessa che il team abbia mai raccontato, ma questa complessità passa anche attraverso la struttura del mondo in cui i protagonisti si muovono.

Nonostante appaia in larga parte disabitato, a causa della famosa epidemia che ha distrutto buona parte della popolazione mondiale, l'umanità in The Last of Us 2 in qualche modo è sopravvissuta e si è anche riorganizzata, sebbene in forma decisamente diversa rispetto a prima.

Il nuovo video diario spiega dunque qualcosa sulle ambientazioni, sulle fazioni presenti e sulle possibili minacce che i giocatori possono incontrare attraversando le varie location che compongono il percorso di The Last of Us 2, che peraltro sembra vivacizzato da un'intelligenza artificiale nettamente migliorata rispetto al primo capitolo, in base a quanto riferito anche da Digital Foundry.

Dopo lo spot televisivo, torniamo dunque al nuovo video diario riportato qui sopra, in attesa a questo punto della data di uscita di The Last of Us 2 su PS4, fissata per il 19 giugno 2020.