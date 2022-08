The Last of Us Parte 1: immagini trafugate mostrano location e opzioni di personalizzazione

I leak di The Last of Us Parte 1 non accennano a fermarsi. Giusto poche ore fa sono trapelate in rete delle immagini inedite che immortalano ambienti di gioco, gameplay e la personalizzazione estetica di Ellie tratte dal remake in arrivo su PS5.

I nuovi scatti sono stati pubblicati su Imgur nelle due gallerie qui sotto. Nella prima possiamo vedere le opzioni di personalizzazione per Ellie. Si tratta di una feature presente anche nell'originale che si sbloccava una volta completata l'avventura e che dunque tornerà anche in The Last of Us Parte 1 con qualche extra, come ad esempio le nuove magliette a tema God of War e Sly Cooper.

La seconda galleria invece mostra alcune delle location che esploreranno Joel ed Ellie durante il gioco, sia nelle fasi iniziali che in quelle più avanzate di The Last of Us Parte 1.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5 e successivamente approderà anche su PC. Ecco quando potrete leggere la nostra recensione.

Rimanendo in tema nei giorni scorsi è trapelata in rete la lista dei trofei del remake ed è stata svelata la presenza di una modalità con framerate sbloccato che punta ai 120 fps su PS5.