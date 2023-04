The Last of Us Parte 1, una nuova patch disponibile anche su PS5

Anche la versione PS5 di The Last of Us Parte 1 ha ricevuto una nuova patch, che porta il gioco alla versione 1.03 e introduce diverse novità; alcune contenutistiche, vedi le magliette per Ellie tratte dalla serie televisiva prodotta da HBO.

E così, mentre The Last of Us Parte 1 continua a ricevere update per PC che possano risolvere i problemi della scarsa ottimizzazione del gioco, Naughty Dog ha pensato bene di dedicare un po' di tempo anche all'originale per PlayStation 5.

La lista delle modifiche per la patch 1.03 di The Last of Us Parte 1 ruota attorno al bilanciamento delle armi e alle regolazioni per quanto concerne la precisione di tiro, nonché al sistema di combattimento in generale, con tutta una serie di aggiustamenti e ottimizzazioni.

Sono inclusi nell'aggiornamento anche numerosi fix per i bug e per alcuni comportamenti anomali dell'interfaccia sul fronte dell'accessibilità. Potete consultare il changelog completo cliccando qui.