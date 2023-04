Cyberpunk 2077, modalità Ray Rracing Overdrive presentata da NVIDIA con un video

Cyberpunk 2077 ha ricevuto oggi l'atteso update che introduce la modalità Overdrive per il ray tracing, e NVIDIA ha pubblicato un video in cui presenta tutte le novità di questa interessante feature, capace di cambiare il volto del gioco.

L'aggiornamento 1.62 di Cyberpunk 2077 consente, in presenza chiaramente di un hardware compatibile, di sostituire le soluzioni adottate finora per il ray tracing in favore di un sistema unificato molto più sofisticato.

Il filmato si sofferma sulle varie tecnologie all'opera, dalla direct illumination che va a tracciare ogni singola fonte di luce anziché utilizzare solo alcune di esse, alla global illumination, che unifica come detto le soluzioni utilizzate in passato per dar vita a un unico algoritmo.

I risultati sembrano davvero straordinari, ma il peso di questa tecnologia incide parecchio sulle prestazioni ed è dunque praticamente d'obbligo possedere una RTX serie 4000, che grazie alla Frame Generation del DLSS 3 può compensare alla grande.