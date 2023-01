The Witcher 3: data di uscita delle versioni retail PS5 e Xbox Series X annunciata da CD Projekt

CD Projekt RED ha annunciato ufficialmente la data di uscita delle versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition. Saranno disponibili nei negozi europei il 26 gennaio 2023 al prezzo di 39,99 euro, con i preorder già aperti in Italia.

Le versioni fisiche per PS5 e Xbox Series X comprendono tutte le migliorie dell'upgrade next-gen di The Witcher 3 pubblicato a dicembre. Queste includono le modalità Performance e Ray Tracing, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora.

Oltre alle migliorie grafiche, sono stati aggiunti nuovi contenuti ispirati alla serie Netflix di The Witcher, mod della community e modifiche realizzate da CD Projekt RED per modernizzare il gioco. Tra queste troviamo anche una nuova telecamera, il lancio rapido dei segni, la modalità Foto e molto altro ancora di cui abbiamo parlato nella nostra analisi di The Witcher 3 Next-Gen.

La Complete Edition chiaramente include anche le acclamate espansioni Heart of Stone e Blood and Wine, nonché tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati da CD Projekt RED nel tempo.

Le box art di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 e Xbox Series X

Che ne pensate, siete interessati alle versioni retail di The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition per PS5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti.