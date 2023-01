The Witcher 3: il primo update delle versioni next-gen è in arrivo, conferma CD Projekt

Il primo aggiornamento importante per le versioni next-gen di The Witcher 3 è nelle fasi finali dello sviluppo e dunque, salvo imprevisti, la pubblicazione non è lontana.

Lo ha svelato Marcin Momot, il global community director di CD Projekt RED, con un post su Twitter, che ha promesso che lo studio svelerà i dettagli sulle tempistiche della pubblicazione, nonché sulle modifiche implementate, non appena possibile.

"Abbiamo lavorato silenziosamente su questo aggiornamento per The Witcher 3 Next-gen e sembra che siamo alle fasi finali. Non dovrebbe mancare molto prima che esca. Condivideremo maggiori informazioni appena possibile! Nel frattempo, apprezziamo molto la tua pazienza!", ha dichiarato Momot in risposta a un utente.

Come probabilmente saprete, dopo il lancio delle versioni next-gen di The Witcher 3, CD Projekt ha pubblicato due hotfix, che tuttavia non hanno risolto i problemi di queste nuove versioni, i particolare quelli relativi alle prestazioni su PC.

La speranza dunque è che questo nuovo aggiornamento risolva buona parte delle magagne attualmente presenti nel gioco, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere.