Vampire Survivors: i crossover che vorremmo

Con gli ultimi due DLC a pagamento, Vampire Survivors ha iniziato delle collaborazioni davvero strane, quantomeno se si pensa allo scenario originale. I primi due, l'orientaleggiante Legacy of the Moonspell, che guardava all'immaginario giapponese, e il fantasy puro Tides of the Foscari, pieno di arcieri, guerrieri e maghi, erano a loro modo in linea con la mitologia originale, già di suo comunque piena di contaminazioni. È con il terzo DLC, Emergency Meeting, che è iniziato un allargamento ideale dei soggetti per i crossover, che a questo punto possono comprendere davvero di tutto, considerando il gioco coinvolto: Among Us.

Così quando è stato annunciato che il quarto DLC, Operation Guns, sarebbe stato un crossover con la serie Contra, in pochi sono stati colti davvero di sorpresa. Cosa c'entrano uno sparatutto in terza persona dark fantasy con elementi roguelike e la più celebre serie fantascientifica di run 'n' gun della storia dei videogiochi? Niente, ma cosa importa?

Installato il DLC potrete affrontare ondate di robot dentro a una città in rovina e nel folto della foresta di Galuga, guidando personaggi quali Bill Rizer, definito "un ragazzone col fucilone", Lance Bean, il robot Browny, Sheena Etranzi e altri ancora, per un totale di dieci nuovi eroi giocabili completamente alieni a Vampire Survivors e per questo a loro modo perfetti. Ovviamente le loro armi sono in linea con la serie da cui provengono. Quindi niente incantesimi o armi da mischia, ma tanti fucili di dimensioni più o meno grosse.

In fondo la natura di Vampire Survivors era ed è fortemente anarchica e lascia poco spazio per concetti come la coerenza narrativa. Anzi, paradossalmente proprio buttare nel mucchio un DLC dedicato a Contra appare essere perfettamente nello spirito del gioco e dello sviluppatore poncle, al secolo Luca Galante, che in fondo ha creato Vampire Survivors come se fosse una valvola di sfogo. Quindi non si offenderà se ci dilettiamo a immaginare altri possibili crossover, alcuni plausibili, altri molto meno.