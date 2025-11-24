Le vendite di lancio di Call of Duty Black Ops 7 sembrano le peggiori di sempre in Giappone

I dati di Call of Duty in Giappone

Secondo i dati riportati da Zuby_Tech, Call of Duty Black Ops 7 avrebbe piazzato 12.311 unità su PS5, a cui si sommano meno di 1.800 unità in versione PS4 per un totale di massimo 14.111 copie vendute in formato fisico. Ovviamente dobbiamo considerare che non sono segnalate le unità digitali, ma lo stesso si può dire dei capitoli precedenti: visto che il rapporto fisico/digitale non dovrebbe essere cambiato moltissimo in uno o due anni, è comunque possibile affermare che Black Ops 7 ha venduto in pratica un terzo rispetto a Black Ops 6 e CoD Modern Warfare III.

Ovviamente Call of Duty non ha mai avuto un enorme successo in Giappone e durante l'attuale generazione ha visto un regolare calo delle copie piazzate in formato fisico (anche a vantaggio del digitale, ovviamente). In ogni caso, è notevole che Black Ops 7 abbia venduto persino meno di Call of Duty 3 del 2007. Non ci sono i dati dei primi due capitoli della serie, ma non crediamo che la situazione sia particolarmente diversa.

Il risultato è che Black Ops 7 ha ottenuto le peggiori vendite in formato fisico di sempre per i dati disponibili. Segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 7 è primo nella classifica europea, ma ha venduto meno di Battlefield 6.