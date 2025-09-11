I voti internazionali di Borderlands 4 sono online e lo adorano (quasi) tutti

Oggi Borderlands 4 esce su PC e da domani sarà disponibile anche su console (tranne Nintendo Switch 2, che vi farà aspettare fino al tre ottobre) ma soprattutto oggi sono uscite le recensioni di questo nuovo sparatutto spaziale. Oltre alla recensione di Multiplayer.it (che avete ovviamente tutti già letto... vero?!) sono disponibili le recensioni internazionali che permettono di farci un'idea dell'opinione media della stampa mondiale.

I voti della stampa mondiale a Borderlands 4

Vediamo quali sono i responsi di alcune delle testate internazionali:

8 - Multiplayer.it

100 - XboxEra

100 - CGMagazine

90 - Areajugones

90 - PC Games

90 - DualShokers

85 - Game Informer

80 - GamesRadar+

80 - Inverse

80 - VGC

80 - IGN USA

80 - Windows Central

70 - GameSpot

La media su Metacritic è di 84/100 con una sessantina di recensioni, il 92% delle quali sono positive: non ci sono inoltre recensioni negative. Ovviamente i numeri potrebbero cambiare leggermente con l'arrivo di ulteriori responsi, ma già ora il grosso della stampa interazionale attiva su Metacritic ha già condiviso la propria recensione.

CGMagazine, una delle testate che ha assegnato il voto massimo, afferma che "Questo è Borderlands nella sua versione più perfetta. Un gioco che prende le basi della serie e le eleva in ogni modo immaginabile. Più divertente, più intelligente, più ricco, più emozionante e assolutamente ricco di motivi per continuare a giocare anche dopo i titoli di coda."

GameSpot, uno dei voti più bassi, afferma invece: "Tutto sommato, se quello che cerchi è ottenere del bottino, creare build e scatenare il caos, Borderlands 4 fa al caso tuo. È il gioco Borderlands più solido dal punto di vista delle meccaniche fino ad oggi, e i vari Vault Hunters offrono ciascuno un'opportunità divertente per affrontare il gioco in modo diverso. Magari trova un buon podcast o un video-saggio per riempire i momenti tra uno scontro a fuoco e l'altro. La trama e i personaggi del gioco non sono abbastanza forti da catturare la tua attenzione da soli, e il combattimento inizia a diventare noioso una volta che hai visto tutti i tipi di nemici che ci sono da vedere."

Ricordiamo infine che Borderlands 4 è in prenotazione con bonus e prezzo minimo garantito su Amazon: l'uscita è vicinissima.