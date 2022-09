Scopriamo quali giochi arriveranno a settembre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch: da The Last of Us Parte 1 a Splatoon 3, da FIFA 23 a Return to Monkey Island.

Settembre 2022 è un mese davvero interessante, ricco di giochi parecchio attesi. A partire dal controverso The Last of Us Parte 1, remake del gioiello targato Naughty Dog, e proseguendo con il colorato e divertente Splatoon 3, che ribadisce le qualità della nuova proprietà intellettuale Nintendo. Se poi Return to Monkey Island proverà a farci tornare indietro nel tempo, con le sue meccaniche punta e clicca che si uniscono a uno stile inimitabile, FIFA 23 il tempo cercherà di fermarlo: quella di quest'anno sarà l'ultima edizione del calcio EA a chiamarsi così, visto che dal 2023 il franchise perderà la licenza ufficiale FIFA. Scopriamo, quindi, i giochi in uscita a settembre 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch.

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 2 settembre Riedizione del tie-in pubblicato in occidente nel 2014, JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R è uno spettacolare picchiaduro sviluppato da CyberConnect2 e basato sull'opera di Hirohiko Araki, parecchio conosciuta anche in Italia. Il gioco, dotato di un cast composto da oltre cinquanta personaggi, sfrutta le peculiarità degli Stand per mettere in campo una varietà di mosse altamente spettacolari. Come abbiamo scritto nel provato di JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R dal Summer Game Fest 2022, il risultato finale è un'esperienza davvero divertente ed esagerata sul piano visivo, caratterizzata da meccaniche più profonde di quanto ci si aspetterebbe e da uno stile che riprende in maniera molto fedele quello dell'anime: un aspetto che i tanti appassionati della serie apprezzeranno senz'altro.

The Last of Us Parte 1 The Last of Us Parte 1, Joel In uscita su PS5 il 2 settembre L'atteso remake del capolavoro targato Naughty Dog fa il proprio debutto a settembre su PS5, coinvolgendoci nuovamente nella drammatica avventura di Joel ed Ellie nel mezzo di un'America post-apocalittica, sconvolta dopo la diffusione di un misterioso fungo che ha trasformato la maggior parte delle persone in feroci mutanti e costretto i sopravvissuti a rinchiudersi in città fortificate. Completamente ridisegnato dal punto di vista grafico e sonoro grazie alle tecnologie messe a disposizione dal sequel, The Last of Us Parte 1 racconta la stessa storia, con gli stessi personaggi, ma lo fa sulla base di una direzione artistica sostanzialmente diversa, che approfitta dei nuovi asset, delle animazioni inedite e dei modelli poligonali rivisitati al fine di consegnarci una visione alternativa dello stesso, indimenticabile gioco. Di recente abbiamo elencato i cinque motivi che hanno reso The Last of Us un cult, e che valgono a maggior ragione per la riedizione del gioco, capace di trasmettere le emozioni dei suoi protagonisti in una maniera ancora più autentica e realistica, e di aumentare così lo spessore del racconto, sottolineandone i momenti drammatici e non solo: ne abbiamo parlato nella recensione di The Last of Us Parte 1.

Biomutant Biomutant, il nostro personaggio esplora lo scenario In uscita su PS5 e XSX il 6 settembre L'action RPG firmato Experiment 101 si aggiorna a settembre per le piattaforme next-gen, introducendo diverse modalità grafiche a seconda della console: 30 fps e 4K reali, oltre 40 fps e 4K dinamici oppure 1440p e 60 fps su PlayStation 5, 4K e fino a 60 fps su Xbox Series X, con risoluzioni inferiori su Xbox Series S e il supporto per grilletti adattivi e feedback aptico sul sistema Sony. Una gran bella notizia per chi ancora non ha giocato Biomutant e magari lo possiede già, visto che l'aggiornamento è gratuito e consentirà di vivere o rivivere l'avventura di un mutante esperto di combattimento Wung-Fu, sullo sfondo di uno scenario open world post-apocalittico abitato da animali antropomorfi, con svariate abilità da sbloccare nel corso della campagna per ottenere nuove, devastanti mosse. Ulteriori dettagli nella recensione di Biomutant.

Temtem Temtem, il nostro "allenatore" e le sue creature In uscita su PC, XSX e NSW il 6 settembre L'accattivante incrocio fra Pokémon e Digimon si prepara finalmente a spiccare il volo con la versione finale, disponibile fra pochi giorni anche su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Temtem è esattamente questo: un appassionato omaggio alle produzioni targate Game Freak, che tuttavia dimostra fin dalle prime battute di essere in grado di mettere in campo una propria identità, nonché di contare su numeri di tutto rispetto. Sono infatti centinaia le creature che avremo modo d'incontrare e catturare nel gioco, inserendole nel nostro roster e allenandole perché diventino sempre più forti. Mentre esploriamo l'ampio scenario e ci cimentiamo con svariate attività, infatti, dovremo anche far combattere i nostri mostri nell'ambito di scontri a turni dal discreto valore strategico: ne abbiamo parlato nel provato di Temtem.

Steelrising Steelrising, un artwork ufficiale In uscita su PC, PS5 e XSX l'8 settembre Ambientato durante una rivoluzione francese alternativa in cui Re Luigi XVI ha sterminato il popolo ribelle utilizzando un esercito di automi, Steelrising è il nuovo soulslike di Spiders e ci mette al comando di Aegis, la guardia del corpo meccanica della regina, inviata fra le strade di Parigi per scoprire cos'è accaduto alla famiglia reale e se c'è un modo per fermare la follia del sovrano. Equipaggiati con un devastante arsenale di armi, spesso dotate di potenziamenti elementali, dovremo farci strada fra orde di nemici di metallo, sconfiggere enormi boss e ripristinare il corso della storia: un concept affascinante, ma che tuttavia il team di sviluppo potrebbe non aver concretizzato nella maniera migliore possibile, come scritto nel nostro provato di Steelrising.

Splatoon 3 Splatoon 3, uno dei personaggi del gioco In uscita su NSW il 9 settembre Nuovo episodio di una delle proprietà intellettuali più recenti e al contempo più brillanti di Nintendo, Splatoon 3 si prepara a consolidare il marchio con un'esperienza che si preannuncia davvero grandiosa. Se, infatti, la formula di base appare immutata, con i personaggi che combattono sparando vernice e possono muoversi negli scenari assumendo forme differenti, praticamente ogni aspetto del gioco è stato arricchito in qualche modo. Le modalità multiplayer rappresentano ancora il fulcro dell'esperienza, coadiuvate da una campagna single player che si pone come un corposo tutorial e dalle meccaniche cooperative della Salmon Run, un'orda davvero entusiasmante da affrontare insieme agli amici, che ci vedrà affrontare avversari sempre diversi e sfruttare a fondo le capacità delle nostre unità: abbiamo parlato di questo e altro nel provato di Splatoon 3.

Blind Fate: Edo no Yami Blind Fate: Edo no Yami, una violenta finisher contro un nemico In uscita su PC, PS5, PS4, XSX, XOne e NSW il 15 settembre Sviluppato dal team italiano Troglobytes Games, Blind Fate: Edo no Yami è un ispiratissimo action game in 2.5D ambientato nel futuro, in cui controlliamo un guerriero armato fino ai denti e dotato di impianti cibernetici ma privo della vista. È grazie alla sua spada e alla capacità di amplificare i suoi altri sensi che il personaggio può percepire le tante minacce che lo circondano ed eliminarle in combattimento. Sullo sfondo di un nuovo periodo Edo, fra i palazzi e le rovine di un Giappone distopico, il nostro samurai cieco dovrà completare il proprio incarico originale: sconfiggere i nemici dello Shogun acquisendo man mano maggiore consapevolezza delle proprie abilità e sbloccando nuovi, devastanti poteri da sfruttare anche contro gli enormi boss di fine livello. In attesa della recensione, date un'occhiata al nostro provato di Blind Fate: Edo no Yami.

Return to Monkey Island Return to Monkey Island, i personaggi principali dell'avventura In uscita su PC e NSW il 19 settembre Il clamoroso ritorno dell'avventura di Ron Gilbert sta per concretizzarsi a settembre con il lancio di Return to Monkey Island su PC e Nintendo Switch, e i tantissimi nostalgici della serie sono pronti a imbarcarsi insieme alla ciurma di Guybrush per farsi sopraffare ancora una volta dalle emozioni. A prescindere dalle polemiche sullo stile grafico, infatti, non c'è dubbio che questo sia uno dei titoli più attesi di sempre. Ambientato dopo gli eventi di LeChuck's Revenge, il gioco riprende i personaggi storici della saga e ne introduce di nuovi, invitandoci a esplorare lo scenario di Melee Island e a scoprirne i segreti, mentre risolviamo gli immancabili enigmi utilizzando una reinterpretazione delle meccaniche punta e clicca originali, il tutto condito dall'umorismo tipico della serie. Ecco la nostra analisi del trailer di Return to Monkey Island dal Nintendo Direct Mini.

Soulstice Soulstice, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5 e XSX il 20 settembre Il nuovo progetto di Reply Game Studios è un action dall'ambientazione peculiare, un mondo fantasy improvvisamente stravolto da un enorme squarcio nel cielo che potrebbe porre le basi per un'invasione di creature infernali. Le due sorelle guerriere Briar e Lute vengono mandate a controllare cosa sia accaduto, ma la situazione degenera e la loro missione diventa l'unica speranza per salvare il mondo. Ritrovatesi fuse in un unico essere, le protagoniste di Soulstice ricorrono a tutte le proprie abilità nel tentativo di scacciare il male: ciò si traduce in una serie di combattimenti frenetici e spettacolari, alla Bayonetta, che includono combo devastanti, cambi di arma al volo, contrattacchi e quant'altro. Ulteriori dettagli nel nostro provato di Soulstice, in attesa della recensione.

Grounded Grounded, i protagonisti miniaturizzati alle prese con il mondo In uscita su PC, XSX e XOne il 27 settembre Una sorta di progetto "in piccolo" che dopo alcuni anni è finalmente diventato grande, Grounded approda a settembre su PC e Xbox nella versione finale, dopo un lunghissimo periodo in accesso anticipato che ha consentito ai ragazzi di Obsidian Entertainment di arricchire e migliorare l'esperienza, introducendo parecchie nuove meccaniche, contenuti e funzioni rispetto al debutto. Quando abbiamo provato Grounded per la prima volta ci siamo dunque trovati di fronte a una prima bozza, la tradizionale crisalide che è poi diventata una farfalla mentre tantissimi giocatori scoprivano quanto fosse divertente (ma anche pericoloso!) esplorare giardini una volta ridotti alle dimensioni di una formica, come accade appunto ai protagonisti dell'avventura.

Tunic Tunic, il protagonista alle prese con le insidie dello scenario In uscita su PS5 e PS4 il 27 settembre A qualche mese dall'esordio su PC e Xbox, Tunic arriva anche sulle console PlayStation, portandosi dietro il suo eccellente level design, le ispiratissime fasi esplorative e, in generale, uno stile e un'atmosfera che si avvicinano parecchio a quelli del classico The Legend of Zelda. Nei panni di una volpe antropomorfa naufragata su di un'isola misteriosa, dovremo scoprire i segreti dello scenario e affrontarne le insidie sbloccando man mano nuove abilità. Al netto di un sistema di combattimento spesso problematico, in particolare per quanto concerne la gestione dell'aggancio dei bersagli, il gioco riesce a conquistare praticamente da subito grazie alla sua grafica vivace e colorata, nonché ai tantissimi richiami alla serie Nintendo, che gli autori hanno voluto omaggiare in maniera evidente. La recensione di Tunic.