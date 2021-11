Gli 11 migliori controller per PC da gaming

Quali sono i migliori controller per PC? Lo sappiamo: la combo mouse / tastiera è ancora un punto di riferimento per determinati generi videoludici e molti utenti la reputano imprescindibile, ma ormai da alcuni anni si sta facendo strada un modo di vivere il gaming sulla piattaforma Windows in stile console, grazie anche alle configurazioni compatte che è possibile collocare sotto il televisore. Dai dispositivi ufficiali a quelli realizzati dalle terze parti, dai joypad standard a quelli professionali e personalizzabili, dalle alternative economiche alle soluzioni di fascia alta, vediamo dunque la nostra lista dei migliori controller per PC attualmente disponibili sul mercato.

1. DualSense DualSense, vista frontale DualSense è il controller ufficiale di PS5, ma è perfettamente compatibile anche con il PC sia in modalità wireless, grazie alla connettività Bluetooth, sia in modalità wired utilizzando il cavo USB-C in dotazione. Si tratta di un dispositivo solido, ben costruito, dotato di un'eccellente ergonomia e di una grande precisione per quanto concerne stick analogici e pulsanti. Certo, le funzionalità più importanti del DualSense, ovverosia il feedback aptico e i trigger adattivi, sono disponibili unicamente su PS5. Tuttavia sappiamo che Sony tiene sempre in maggiore considerazione il mondo PC e sta portando diverse esclusive su Steam, il che significa che un giorno queste feature potrebbero arrivare anche sulla piattaforma Windows. La recensione del DualSense. Scheda tecnica DualSense Offerta Amazon Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller € 69,99 € 60,33 Vedi

Offerta Design analogici: simmetrico

simmetrico Compatibilità: PC, PS5, iOS, Android

PC, PS5, iOS, Android Connettività: wireless (Bluetooth), wired

wireless (Bluetooth), wired Alimentazione: batteria interna

batteria interna Pulsanti: 13 più analogici e d-pad

13 più analogici e d-pad Parti sostituibili: nessuna

nessuna Programmabile: no

no Porte: USB-C, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 160 x 66 x 106 millimetri

160 x 66 x 106 millimetri Peso: 280 grammi

280 grammi Prezzo: 69,99€

2. Xbox Wireless Controller Xbox Wireless Controller, vista frontale Disponibile di default in tutte le confezioni di Xbox Series X e Xbox Series S, il nuovo Xbox Wireless Controller è la scelta ideale anche per il gaming su PC, grazie alla connettività Bluetooth oppure via cavo USB. I pregi e le caratteristiche del dispositivo sono ben noti, e se è vero che il DualSense introduce importanti novità sul fronte del feedback e dei trigger, il controller Xbox risponde con un'ergonomia ulteriormente migliorata. Traendo ispirazione dal modello Elite, i progettisti Microsoft hanno infatti dotato il pad di texture ruvide nella parte posteriore e sui trigger per un grip eccellente, un bilanciamento dei pesi differente, tasti dorsali ridisegnati per una precisione e una robustezza superiori, il supporto per la tecnologia Dynamic Latency Input al fine di diminuire la latenza e nuovi motori per la vibrazione. La recensione del nuovo Xbox Wireless Controller. Xbox Wireless Controller, dettagli dal basso Scheda tecnica Xbox Wireless Controller Offerta Amazon Xbox Wireless Controller - QAT-00002, Nero Carbone € 76,85 Vedi

Offerta Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Xbox, iOS, Android

PC, Xbox, iOS, Android Connettività: wireless (RF, Bluetooth), wired

wireless (RF, Bluetooth), wired Alimentazione: 2 batterie AA

2 batterie AA Pulsanti: 13 più analogici e d-pad

13 più analogici e d-pad Parti sostituibili: nessuna

nessuna Programmabile: no

no Porte: USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri Peso: 287 grammi

287 grammi Prezzo: 79,99€

3. Nacon Asymmetric Wireless Controller Nacon Asymmetric Wireless Controller, vista frontale a tre quarti Nacon Asymmetric Wireless Controller offre esattamente ciò che immaginate: un dispositivo che parte dall'estetica e dal design del DualShock 4, ma che presenta una disposizione asimmetrica degli stick analogici, riprendendo dunque la filosofia di Xbox. Non è tutto: parliamo anche di un prodotto che viene generalmente venduto a un prezzo più basso rispetto al controller ufficiale Sony. Oltre all'importante caratteristica dell'asimmetria degli stick, il dispositivo Nacon aggiunge alcuni importanti dettagli sul fronte dell'ergonomia, aumentando leggermente la dimensione dei pulsanti principali e allargando i trigger perché possano ospitare più comodamente le dita. Il d-pad si presenta però come un blocco unico e il touchpad a rilievo potrebbe non piacere a tutti. La recensione del Nacon Asymmetric Wireless Controller. Nacon Asymmetric Wireless Controller, vista superiore Scheda tecnica Nacon Asymmetric Wireless Controller Offerta Amazon Nacon Asimmetrico Wireless PS4 Ufficiale Sony PlayStation € 59,99 € 39,99 Vedi

Offerta Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, PS4, iOS, Android

PC, PS4, iOS, Android Connettività: wireless (Bluetooth), wired

wireless (Bluetooth), wired Alimentazione: batteria interna

batteria interna Pulsanti: 12 più analogici e d-pad

12 più analogici e d-pad Parti sostituibili: nessuna

nessuna Programmabile: no

no Porte: micro USB, jack audio da 3,5 millimetri

micro USB, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 205 x 65 x 170 millimetri

205 x 65 x 170 millimetri Peso: 390 grammi

4. Scuf Impact Scuf Impact, vista frontale a tre quarti Nell'ambito dei controller professionali non c'è dubbio che Scuf Gaming possieda una marcia in più, sebbene i suoi prodotti siano fra i più costosi sul mercato. È anche il caso dello Scuf Impact, un dispositivo wireless compatibile con PS4 e PC che incrocia in maniera interessante la bombatura del pad Xbox sui manubri e il design simmetrico degli stick analogici del DualShock 4 nel tentativo di offrire il meglio dei due mondi. È però nella parte posteriore che troviamo le funzionalità più interessanti, con quattro palette rimovibili che clonano i pulsanti principali e consentono dunque di confrontarsi nei contesti competitivi senza dover alzare le dita dai trigger, purtroppo molto simili a quelli del controller originale Sony e dunque piuttosto sottili e leggeri ma modificabili. Le palette possono anche essere programmate, sebbene per farlo serva un adattatore venduto a parte. La recensione di Scuf Impact. Scuf Impact, vista posteriore con il dettaglio delle palette Scheda tecnica Scuf Impact Design analogici: simmetrico

simmetrico Compatibilità: PC, PS4, iOS, Android

PC, PS4, iOS, Android Connettività: wireless (Bluetooth), wired

wireless (Bluetooth), wired Alimentazione: batteria interna

batteria interna Pulsanti: 16 più analogici e d-pad

16 più analogici e d-pad Parti sostituibili: analogici e trigger

analogici e trigger Programmabile: sì, un profilo

sì, un profilo Porte: micro USB, jack audio da 3,5 millimetri

micro USB, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 170 x 50 x 106 millimetri

170 x 50 x 106 millimetri Peso: 226 grammi

226 grammi Prezzo: da 179,99€

5. Nacon Revolution Pro Controller 3 Nacon Revolution Pro Controller 3, vista frontale a tre quarti Fra i controller professionali di maggior successo, probabilmente anche per via del prezzo competitivo, il Nacon Revolution Pro Controller 3 introduce alcuni importanti miglioramenti rispetto alle precedenti versioni, riproponendo la connettività wired con un cavo USB-C, l'apprezzato design asimmetrico degli stick analogici e, in generale, forme vicine a quelle del controller ufficiale di Xbox. La natura pro del dispositivo emerge dai quattro pulsanti extra presenti sul retro, praticamente integrati nei manubri, che possono essere programmati al fine di migliorare le performance negli sparatutto competitivi, e dalla presenza di piccoli bilancieri che è possibile inserire nel controller al fine di modificarne il peso. La recensione del Nacon Revolution Pro Controller 3. Nacon Revolution Pro Controller 3, vista superiore Scheda tecnica Nacon Revolution Pro Controller 3 Offerta Amazon PlayStation 4: Nacon Revolution Pro Controller 3 Wired PS4 Ufficiale Sony - PlayStation 4, Blu € 109 Vedi

Offerta Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, PS4

PC, PS4 Connettività: wired

wired Pulsanti: 18 più analogici e d-pad

18 più analogici e d-pad Parti sostituibili: cap degli analogici

cap degli analogici Programmabile: sì, quattro profili

sì, quattro profili Porte: USB-C, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, jack audio da 3,5 millimetri Prezzo: 109€

6. Nintendo Switch Pro Controller Nintendo Switch Pro Controller impugnato Prodotto ufficiale per Nintendo Switch, il Nintendo Switch Pro Controller può essere utilizzato senza problemi anche su PC, sia in modalità wireless via Bluetooth che wired via cavo USB, ed è ormai un po' di tempo che risulta essere uno dei joypad più gettonati su Steam, sebbene non si tratti di un dispositivo dedicato. Probabilmente le ragioni di tale scelta sono dovute proprio alla possibilità di utilizzarlo anche con la console ibrida giapponese, ma in generale le qualità dell'apparecchio sono evidenti: design asimmetrico degli analogici in stile Xbox, tasti abbastanza precisi, una buona ergonomia e, soprattutto, un'eccellente autonomia lo rendono un controller da tenere in grande considerazione. La recensione del Nintendo Switch Pro Controller. Nintendo Switch Pro Controller, vista dall'alto a tre quarti Scheda tecnica Nintendo Switch Pro Controller Offerta Amazon Nintendo Switch: Pro Controller, Nero € 69,9 € 59,19 Vedi

Offerta Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Nintendo Switch, iOS, Android

PC, Nintendo Switch, iOS, Android Connettività: wireless (Bluetooth), wired

wireless (Bluetooth), wired Alimentazione: batteria interna

batteria interna Pulsanti: 12 più analogici e d-pad

12 più analogici e d-pad Parti sostituibili: nessuna

nessuna Programmabile: no

no Porte: USB-C

USB-C Dimensioni: 152 x 60 x 106 millimetri

152 x 60 x 106 millimetri Peso: 246 grammi

246 grammi Prezzo: 69,90€

7. Nacon Revolution X Pro Controller Nacon Revolution X Pro Controller, vista frontale a tre quarti Pur soffrendo di una certa plasticosità e dunque di un'ergonomia non al top, Nacon Revolution X Pro Controller mette a disposizione degli utenti le funzionalità tipiche dei joypad professionali ma ad un prezzo davvero interessante. Il design è quello dei controller che la casa francese produce principalmente per la piattaforma Windows, ma troviamo un ring LED RGB che, in base al colore, indica il profilo selezionato fra i quattro disponibili per una totale personalizzazione dei comandi. Munito di una comoda custodia e di un set di bilancieri che consentono di modificarne il peso, nonché di anelli per gli analogici che ne aumentano o diminuiscono il grado di inclinazione, il controller vanta il tradizionale set di quattro pulsanti extra sul retro che migliorano le prestazioni nei contesti competitivi. La recensione del Nacon Revolution X Pro Controller. Nacon Revolution X Pro Controller, i componenti rimovibili Scheda tecnica Nacon Revolution X Pro Controller Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Xbox, iOS, Android

PC, Xbox, iOS, Android Connettività: wired

wired Pulsanti: 17 più analogici e d-pad

17 più analogici e d-pad Parti sostituibili: cap degli analogici

cap degli analogici Programmabile: sì, quattro profili

sì, quattro profili Porte: USB-C, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, jack audio da 3,5 millimetri Peso: 231 grammi

231 grammi Prezzo: 109,90€

8. Razer Wolverine Ultimate Razer Wolverine Ultimate, vista frontale Razer Wolverine Ultimate si distingue per una serie di scelte davvero interessanti, che vanno a caratterizzare in maniera decisa questo dispositivo wired. Frontalmente il design è simile a quello del joypad ufficiale Microsoft, ma già si notano alcune importanti differenze nella collocazione dei dorsali e nel modulo inferiore, con quattro pulsanti per gestire profili, mappatura, microfono e audio delle cuffie. È però sul retro che scopriamo le novità più rilevanti del controller, nello specifico sei trigger programmabili, quattro sul retro con finitura in alluminio e due in alto, e un paio di selettori per attivare o disattivare i grilletti istantanei a corsa bloccata. Nella confezione, oltre a una comoda custodia, sono inoltre presenti d-pad e stick alternativi con aggancio magnetico per una personalizzazione completa. Razer Wolverine Ultimate, vista superiore Scheda tecnica Razer Wolverine Ultimate Offerta Amazon Razer Wolverine Ultimate Edition - Gaming Controller per Xbox Series X / S + Xbox One + PC con Chroma RGB (Pannello di ... € 179,99 € 169,40 Vedi

Offerta Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Xbox

PC, Xbox Connettività: wired

wired Pulsanti: 21 più analogici e d-pad

21 più analogici e d-pad Parti sostituibili: analogici e d-pad

analogici e d-pad Programmabile: sì, due profili

sì, due profili Porte: micro USB, jack audio da 3,5 millimetri

micro USB, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 156 x 66 x 106 millimetri

156 x 66 x 106 millimetri Peso: 272 grammi

272 grammi Prezzo: 179,99€

9. Scuf Instinct Pro Scuf Instinct Pro, vista frontale Senza alcun dubbio uno dei migliori controller wireless di sempre per PC, Scuf Instinct Pro vanta un design quasi identico a quello del pad ufficiale Microsoft, personalizzabile in termini di colori e trame sullo shop, e la possibilità di sostituire gli stick e il d-pad con versioni differenti, concave o convesse, alte o basse, semplicemente sollevando il faceplate magnetico del dispositivo. Sul retro, come da tradizione, troviamo quattro pulsanti extra perfettamente integrati nel dispositivo, programmabili senza bisogno di ausili esterni, in maniera semplice e veloce, nell'ambito di tre differenti profili. C'è inoltre l'importante novità dei trigger istantanei, attivabili tramite due piccoli selettori, che aumentano ulteriormente la competitività negli sparatutto online. La recensione di Scuf Instinct Pro. Scuf Instinct Pro, dettaglio del manubrio serigrafato Scheda tecnica Scuf Instinct Pro Design analogici: asimmetrico

asimmetrico Compatibilità: PC, Xbox, iOS, Android

PC, Xbox, iOS, Android Connettività: wireless (RF, Bluetooth), wired

wireless (RF, Bluetooth), wired Alimentazione: 2 batterie AA

2 batterie AA Pulsanti: 17 più analogici e d-pad

17 più analogici e d-pad Parti sostituibili: analogici e d-pad

analogici e d-pad Programmabile: sì, tre profili

sì, tre profili Porte: USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri

USB-C, porta espansione Xbox, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 168 x 53 x 108 millimetri

168 x 53 x 108 millimetri Peso: 280 grammi

280 grammi Prezzo: da 219,99€

10. Thrustmaster Eswap X Pro Thrustmaster Eswap X Pro, il dettaglio dei moduli estraibili Primo controller professionale realizzato dall'azienda francese, Thrustmaster Ewap X Pro è un dispositivo di tipo wired caratterizzato dall'originale trovata del design modulabile, che consente di sganciare facilmente i supporti su cui sono posizionati gli stick analogici e il d-pad, con la possibilità anche di scambiarli per passare da un'impostazione simmetrica "stretta" a una asimmetrica. La qualità costruttiva del controller è eccellente, così come l'ergonomia, al netto dei tasti dorsali che lasciano un po' a desiderare. Sul retro del dispositivo troviamo gli immancabili pulsanti programmabili, in questo caso di forma piccola e rotonda: un'interessante variazione sul tema delle palette e delle superfici a pressione. La recensione del Thrustmaster Eswap X Pro. Thrustmaster Eswap X Pro, vista dei componenti Scheda tecnica Thrustmaster Eswap X Pro Offerta Amazon Thrustmaster ESWAP PRO CONTROLLER: Il Gamepad Professionale Cablato e Personalizzabile con Moduli Intercambiabili per P... € 169,99 € 136,81 Vedi

Offerta Design analogici: personalizzabile

personalizzabile Compatibilità: PC, PS4

PC, PS4 Connettività: wired

wired Pulsanti: 17 più analogici e d-pad

17 più analogici e d-pad Parti sostituibili: analogici, d-pad, trigger

analogici, d-pad, trigger Programmabile: sì, due profili

sì, due profili Porte: micro USB, jack audio da 3,5 millimetri

micro USB, jack audio da 3,5 millimetri Dimensioni: 228 x 76 x 194 millimetri

228 x 76 x 194 millimetri Peso: 385 grammi

385 grammi Prezzo: 169,99€