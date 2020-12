The Last of Us 2, un capolavoro di tecnica e narrazione da Naughty Dog

Appena premiato come Game of the Year ai Game Awards, The Last of Us 2 si pone senz'altro come uno dei giochi più significativi del 2020: ecco perché.

Quando si parla dei giochi più significativi del 2020, The Last of Us 2 è sicuramente uno dei primi titoli che vengono in mente, se non il primo in assoluto. Il capolavoro di Naughty Dog è stato appena premiato come Game of the Year ai Game Awards, ma francamente non serviva questo riconoscimento per stabilire la sua straordinaria rilevanza nell'ambito dell'anno che sta per concludersi... e non solo. In un periodo in cui escono prodotti che fanno una gran fatica a girare sulle piattaforme di precedente generazione, The Last of Us Parte II è il simbolo di cosa sia possibile fare con una macchina da appena 1,8 TFLOPS. Un gioco visivamente incredibile, caratterizzato da una cura per i dettagli straordinaria e da performance in grado di stabilire nuovi standard in termini di pura e semplice ottimizzazione tecnica. Naturalmente, però, questa è solo una faccia della medaglia. Oltre alla grafica meravigliosa, il titolo diretto da Neil Druckmann può contare su di uno script spietato e coinvolgente, le cui qualità vengono enfatizzate dalle magnifiche performance degli attori coinvolti nel progetto e da un gameplay che segna un sostanziale passo in avanti rispetto alle meccaniche del primo episodio.