Alcune copie di Donkey Kong Bananza sono già in circolazione, occhio agli spoiler

Su Reddit è emerso che alcune copie di Donkey Kong Bananza sono già in circolazione, in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale del gioco, fissata al prossimo 17 luglio, e ciò potrebbe tradursi in eventuali spoiler sui social.

Chiaramente nel caso dei giochi Nintendo le anticipazioni possono spingersi al di là della "trama" e rivelare ad esempio la comparsa di determinati personaggi (la stessa presenza di Pauline è stata tenuta segreta a lungo) o citazioni che sarebbe un peccato non scoprire in prima persona.

Meglio dunque prestare attenzione sulle varie piattaforme, in particolare X e YouTube, attivando magari dei filtri che possano aiutarci a tenere alla larga le anticipazioni indesiderate finché non saremo effettivamente disposti a vederle.

Fortunatamente in questo caso la rottura del day one non è avvenuta con intere settimane di scarto, dunque basterà avere pazienza per qualche giorno ancora al fine di evitare di rovinarsi anche solo in parte l'esperienza.