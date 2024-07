Il creatore di Stardew Valley precisa cosa intendeva quando ha detto che non farà mai pagare per i DLC

Come vi abbiamo segnalato recentemente, il creatore di Stardew Valley - Eric "ConcernedApe" Barone - ha ripetuto tramite i social media che non ha alcuna intenzione di far pagare i giocatori per DLC e aggiornamenti del suo videogioco.

Lo ha però detto in modo molto enfatico, precisamente giurando "sull'onore del nome di famiglia". Questo ha però spinto alcune persone a supporre che il creativo ritenga sbagliato su tutta la linea far pagare questo tipo di contenuti.

Barone ha quindi deciso di fare una precisazione sulla questione, prima di essere frainteso.