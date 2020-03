Cyberpunk 2077, CD Projekt RED dona 950.000 dollari per l'emergenza Coronavirus

CD Projekt RED, il team di sviluppo di Cyberpunk 2077, ha deciso di donare circa 950.000 dollari al fine di contribuire a contrastare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus.

"Stiamo tutti seguendo gli eventi legati all'epidemia da Coronavirus. Il numero dei casi è in aumento e il sistema sanitario sta affrontando sfide sempre più ardue", ha scritto lo studio di Cyberpunk 2077 in un comunicato.

"In tempi difficili come questi ogni aiuto è importante, così negli ultimi giorni ci siamo chiesti come potessimo contribuire. Non abbiamo familiarità con l'acquisto di equipaggiamento medico, mascherine o altro, per questo abbiamo deciso di collaborare con professionisti con tanti anni di esperienza."

"Oggi abbiamo donato 4 milioni di zloty polacchi (circa 950.000 dollari, NdR) per combattere il Coronavirus: metà di questa somma proviene da CD Projekt SA, l'altra metà da privati, nella fattispecie gli azionisti principali e il consiglio di amministrazione di CD Projekt RED."

"Vorremmo ringraziare l'intero servizio sanitario e tutti quelli coinvolti nella lotta contro il virus. Rischiando la vostra stessa vita combattete per la nostra ogni giorno: il vostro duro lavoro ci è di grande ispirazione."

"Facciamo infine un appello a tutti quelli che stanno leggendo questo messaggio: prendete sul serio ciò che sta accadendo attorno a noi e ascoltate le raccomandazioni provenienti dagli esperti di salute pubblica."