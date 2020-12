Cyberpunk 2077: video mostra una mod per giocare in terza persona

Grazie a un video pubblicato da Cineagle su YouTube, e che potete vedere qui sopra, è possibile scoprire come sarebbe Cyberpunk 2077 se fosse in terza persona. Il risultato è stato raggiunto grazie a una mod che posiziona la telecamera sopra le spalle di V, il/la protagonista del gioco di CD Projekt RED.

Il video dedicato a questa prima mod per la terza persona di Cyberpunk 2077 permette di vedere V mentre corre, scatta e salta in giro per un'area aperta. Le animazioni, considerando che non sono pensate per essere visibili, non sono poi così male, anche se è ovvio che sarebbe un po' fastidioso vederle a lungo. Il video non ci mostra come funziona il sistema di combattimento con questa telecamera, probabilmente perché la mod non è pensata per adattarsi alla mira delle armi: è probabile che non sarebbe possibile giocare in modo corretto.

La mancanza di una modalità in terza persona ha indispettito negli anni una fetta dei fan di CD Projekt RED, abituati e affezionati alle avventure di Geralt, rigorosamente in terza persona. Il passaggio alla prima persona, però, non è attualmente il problema più grave del gioco, per usare un eufemismo.

Cyberpunk 2077 è piagato da enormi problemi tecnici su console di vecchia generazione e da vari bug su ogni versione. Il team di sviluppo è al lavoro, ma nel frattempo Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PS Store, sia Sony che Microsoft stanno fornendo rimborsi e addirittura un avvocato pare intenzionato a fare causa alla società polacca per falsa dichiarazione a scopo di lucro.