La data di uscita di Valorant su PS5 e Xbox Series X|S forse è stata svelata in anticipo da un insider

Nelle ultime ore eXtas1s pare scatenato. Oltre alle indiscrezioni relative al debutto di Call of Duty: Modern Warfare 3 su Game Pass, l'insider ha svelato anche la potenziale data di uscita di Valorant su PS5 e Xbox Series X|S.

Stando alla sua soffiata, presto la beta attualmente in corso su console terminerà, con Riot Games che pubblicherà il gioco pochi giorni dopo, venerdì 26 luglio per l'esattezza. Il lancio dovrebbe avvenire sotto forma di "shadow drop", ovvero senza preavviso, per quanto questa indiscrezione potrebbe aver rovinato la sorpresa in programma da parte del publisher di League of Legends.