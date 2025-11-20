0

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 è al suo minimo storico sia per Switch sia per Xbox Series X

Su Amazon, oggi, le versioni Switch e Xbox Series X di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 vengono vendute al loro minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Articoli News Video Immagini

Su Amazon, oggi, in occasione della prima giornata di sconti del Black Friday è presente e disponibile una promo molto allettante per tutti i fan dell'opera di Demon Slayer. Il videogioco, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, per Nintendo Switch e per Xbox Series X è in sconto del 20% per un prezzo finale di 48,99€, suo minimo storico per entrambe le versioni.Acquista la versione switch tramite questo link oppure, tramite questo link puoi assicurarti la versione Xbox Series X. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 porta i giocatori nel cuore dell'azione della celebre serie animata, ampliando in modo significativo sia la modalità storia che quella scontro.

Ulteriori dettagli sul gioco

Durante la campagna sarà possibile affrontare l'arco del Quartiere dei Piaceri, quello del Villaggio dei Forgiatori e l'emozionante Addestramento dei Pilastri. Ogni sezione è ricostruita fedelmente, con scene iconiche, battaglie memorabili e momenti narrativi che approfondiscono i personaggi e le loro relazioni.

Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles 2 12

I giocatori affronteranno le temibili Lune Crescenti, sfruttando il sostegno dei loro alleati e le tecniche di respiro più spettacolari. La modalità scontro è altrettanto ricca, offrendo un roster di oltre 40 personaggi, inclusi i nove Pilastri, gli spadaccini più potenti e rispettati del Corpo Ammazzademoni. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione del gioco.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 è al suo minimo storico sia per Switch sia per Xbox Series X